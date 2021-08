Fiamme al demolitore dell'Acqua Acetosa Ostiense, operazioni in corso - Terzo Binario News

Proseguono le operazioni di spegnimento e contenimento dell’incendio in atto in via dell’acqua acetosa Ostiense 41.

Sul posto oltre alle squadre vvf le botti del comune ed una kilolitrica, è stato inviato da Fiumicino il mezzo aeroportuale Dragon scortato dalla polizia stradale.

Alle ore 12.15 circa la Sala Operativa del Comando VVF di Roma ha inviato tre squadre VVF con tre autobotti il carro autoprotettori ed il capo turno provinciale per un incendio di un autodemolitore.

Molte le telefonate dei cittadini per il denso fumo sprigionato dalle auto che stanno bruciando. Il personale VVF è attualmente impegnato oltre che a spegnere l’incendio ad evitare che possa propagarsi anche all’esterno dell’attività, dove si trova l’edificio della motorizzazione civile.

Pattuglie del IX gruppo Eur della Polizia Locale sono intervenute per un incendio divampato mezz’ora fa all’interno di un autodemolitore in via Acqua Acetosa Ostiense all’altezza del civico n.41.

In corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco.