Fiamme a Ostia, Roma Capitale sul posto - Terzo Binario News

Incendio sterpaglie Via dei Pescatori : intervento della Polizia Locale



Pattuglie del Gruppo X Mare e del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale sono impegnate dalle 15, 30 circa , unitamente ai Vigili del fuoco e alla Protezione Civile, per un incendio di sterpaglie a Via dei Pescatori

. Attualmente non si registrano danni a persone e cose. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area ed effettuato le chiusure necessarie per agevolare la viabilità e garantire l’intervento dei mezzi di soccorso. Il personale è tuttora sul posto.