Fiabe in maschera in Sala Ruspoli a Cerveteri • Terzo Binario News

Appuntamento per sabato 3 febbraio alle ore 18:00

Divertimento, maschere e la magia del teatro. Imperdibile appuntamento sabato 3 febbraio alle ore 18:00 in Sala Ruspoli a Cerveteri, in Piazza Santa Maria, dove la realtà teatrale “LeOdissere”, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, presenta “Fiabe in maschera”, uno spettacolo interattivo a cui tutti i bambini sono invitati a partecipare.

“Oltre alle grandi feste di Carnevale che si susseguiranno in questi giorni in tutto il territorio, che inizieranno domenica con il Carnevale dei Rioni in Piazza Santa Maria, per poi proseguire con la sfilata di Cerenova della Pro Loco Due Casette, con la festa di Borgo San Martino fino a concludersi con la festa delle scuole Giovanni Cena e Salvo D’Acquisto, abbiamo voluto inserire all’interno del programma un pomeriggio dedicato al teatro e alla lettura, con una delle compagnie più apprezzate del territorio e che in tantissime occasioni ha offerto momenti di spettacolo e intrattenimento di qualità – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano – LeOdissere infatti offriranno uno spettacolo aperto a tutti, che sono certa sapranno intrattenere grandi e piccoli. L’ingresso è gratuito”.

fiabe in maschera cerveteri 2

Nel resto del territorio sono quattro i grandi appuntamenti del Carnevale. Domenica 4 febbraio alle ore 14:30 a fare festa saranno i Rioni di Cerveteri uniti, con animazione, giocolerie, trampolieri e intrattenimento in Piazza Santa Maria.

Seguirà il Carnevale organizzato dalla Pro Loco delle Due Casette, che si svolgerà a Marina di Cerveteri nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 febbraio, con inizio alle ore 15:30.

Nella giornata di domenica 11 febbraio, a partire dalle ore 15:30, sarà il turno di Borgo San Martino a festeggiare, con le iniziative promosse dalla Pro Loco del Borgo.

Poi è il turno delle scuole. Lunedì 12 alle ore 09:30 si comincia da Valcanneto, con l’Istituto Don Milani. Il giorno seguente, martedì 13 febbraio toccherà all’Istituto Giovanni Cena e alla Salvo D’Acquisto, che sfileranno per le vie della città per poi unirsi al Parco della Legnara in una grande festa finale. Sempre nella stessa mattinata, festa di Carnevale anche per l’Istituto di Marina di Cerveteri.