Fi Santa Marinella: "Dining bond per sostenere gli esercenti locali" - Terzo Binario News

Il Coordinamento Forza Italia Santa Marinella e Santa Severa è vicino ai gestori e agli esercenti, categoria più colpita dalla pandemia da coronavirus che in questo momento potrebbe minare definitivamente l’economia locale – dichiara il consigliere Bruno Ricci – Abbiamo studiato alcune proposte attraverso il nostro laboratorio di idee e progetti – Futuro Prossimo, per aiutare queste categorie a ripartire in sicurezza non appena verrà dato dal Governo parere favorevole ad una riapertura in “Fase 2 “ in prossimità della stagione estiva, risorsa fondamentale per l’economia nel nostro Comune.

Una proposta sulla regolamentazione di un protocollo di sicurezza per gli stabilimenti balneari e ristoranti, al fine di contenere ed allontanare il più possibile la possibilità di contagio da coronavirus e riavvicinare il turismo.

L’altra invece uno studio solidale per suggerire anche nel nostro Comune l’utilizzo dei “dining bond”, buoni acquisto che consentono all’acquirente di andare a cena in un dato ristorante usufruendo, acquistando in questo frangente, di un vantaggioso sconto. Il sostegno è immediato perché gli esercenti incassano subito, e con della liquidità immediata possono fronteggiare meglio questa fase di emergenza.

Non esistono soluzioni matematiche in questo frangente, ma l’iniziativa e l’economia creativa possono fare la differenza in questo momento di difficoltà estrema.

Tutti insieme, con la volontà delle idee e la concretezza che ci contraddistingue possiamo farcela !”.

Bruno Ricci