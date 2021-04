Fi Ladispoli: "Lungomare meta perfetta per mare sicuro, ottimi servizi e possibilità di integrare percorsi slow nel verde" - Terzo Binario News

“Siamo fiduciosi che l’estate che sta per arrivare vedrà il tutto esaurito sul nostro litorale, perché è indiscutibile che i nostri stabilimenti siano la destinazione migliore a livello regionale per godersi una vacanza al mare sicura, con ottimi servizi e anche con la possibilità di integrare percorsi slow nel verde.

Per quanto riguarda gli eventi che si svolgeranno da maggio fino a settembre 2021 e i relativi investimenti in promozione e comunicazione ci impegneremo per mettere Ladispoli al centro dell’attenzione nazionale, come è già successo in più occasioni negli ultimi anni.

Le imprese turistiche e del commercio stanno fronteggiando il periodo più brutto della storia dell’accoglienza dal dopoguerra ad oggi, ma questo è il momento del grande rilancio e Ladispoli vuole cogliere l’opportunità di consolidarsi dopo la pandemia come una delle principali mete laziali, offrendo servizi sicuri e di livello.

Marco Antonio Fioravanti e Manuela Risso

Gruppo Consiliare Forza Italia Ladispoli