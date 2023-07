Festival Summer Holi 2023, il programma del beach party più colorato e atteso dell’estate • Terzo Binario News

Domenica 13 agosto, dalle 16, nella spiaggia libera di piazza delle Naiadi a Tarquinia Lido

È partito il conto alla rovescia per il beach party più colorato e atteso dell’estate tarquiniese. Mancano poco più di due settimane al Festival Summer Holi 2023 organizzato da Sottosuono Eventgroup, che svela il programma della festa a ingresso gratuito con gli artisti in scaletta pronti a far ballare il pubblico dalle 16 fino a tarda notte, nella grande arena della spiaggia libera di piazza delle Naiadi, domenica 13 agosto, a Tarquinia Lido (VT). Da Yash a Luca Gee, da Friedrich Kiefer a Max Tee, da Gabriele Bronzetti a Garbex, da Fanta a Daniele Ceccarini, da Vast & Lisita ad Alby, da Manuel Bonomo a David Semola e Wewers, con la voce di Lady Janet e la partecipazione di un corpo di ballerini professionisti coordinato dalle coreografie di Lorena Marchini, sarà un crescendo di divertimento, adrenalina ed emozioni al ritmo della musica.

I cancelli apriranno alle 16. Dalle 17 si entrerà nel vivo della festa con gli artisti più in vista del litorale Tirrenico in un palcoscenico ancora più grande a fare da cornice “Sarà uno spettacolo senza precedenti – affermano Daniele Limoli e Massimiliano Testaguzzi di Sottosuono Eventgroup -. Ogni artista avrà mezzora per esibirsi e proporre il proprio genere musicale”. Alle 18 il primo lancio dei colori che, in stile capodanno, sarà preceduto da un conto alla rovescia trasmesso sui maxi schermi e scandito dalla sigla ufficiale del festival insieme alla live performance un trombettista, accompagnato da un dj, tra spettacolari effetti speciali fino al tramonto. Si tornerà in pista alle 22,30, per arrivare al secondo lancio dei colori a mezzanotte, preceduto dal countdown con la sigla ufficiale e da effetti speciali resi ancora più unici dall’atmosfera notturna. Dall’1,30 il festival proporrà “DROID”, il noto format musicale ispirato alla musica underground realizzato dallo stesso Sottosuono Eventgroup, per poi concludersi con il deflusso delle persone in totale sicurezza, lo smontaggio delle attrezzature, la pulizia dell’area e il suo ripristino.

Il Festival Summer Holi 2023 è patrocinato e finanziato dal Comune ed è in collaborazione con Pro loco e Consorzio Assotur. Media partner dell’evento IdeaRadio Civitavecchia e main sponsor Guglielmi Rent, Fabio Ottica Fabio, Giò Eventi e pasticceria Vaniglia & Caffè. Per rimanere aggiornati sul festival è possibile seguire la pagina Facebook “Sottosuono Eventgroup”, o ricercare l’evento Facebook “Festival Summer Holi 2023 – 5° Edizione, oppure andare sul profilo Instagram “sottosuono_eventgroup” o il sito web www.sottosuonoeventgroup.it.