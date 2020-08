Festival itinerante: al via il Civitafilmcommission - Terzo Binario News

Per il secondo anno consecutivo il festival del cinema organizzato dalla Civitafilmcommission di Piero Pacchiarotti inizia il suo percorso itinerante da Allumiere.

Un’apertura in grande stile questa edizione iniziata alle ore 18,30 presso il parco del Risanamento con la presentazione del libro di Marina Marucci “Segreti in Certosa” edito da Prospettiva Editrice, che ha visto una presenza di appassionati ed attenti lettori rimanere attenti e concentrati durante la lettura di alcuni passaggi del libri effettuati da Carmen Minieri, Maria Bianco e Rossella Di Giovanni dell’ass.cult. LE VOCI di SMarinella, coadiuvate dalla voce fuori campo di Rodolfo Vitto, mentre a Vittoria Milano è spettato il compito di presentare il romanzo intervistando l’autrice. A fine presentazione la scrittrice ha autografato le copie del suo libro alle persone che lo hanno richiesto.

Di tutt’altra natura la presentazione alle ore 21,00 del libro Alberto Sordi segreto di Igor Righetti edito Rubbettino che, dopo aver scoperto la cucina tipica locale ed esserne rimasto entusiasta (ha detto che tornerà presto nel locale che lo ha ospitato, ma stavolta come semplice turista) ha presentato un vero e proprio show sul palco raccontando la vita, le vicende private, gli aneddoti più curiosi, di suo zio, il grande Alberto Sordi. Un vero mattatore del palcoscenico che ha spiegato il suo libro fra racconti, foto e brevi clip video interagendo con un pubblico interessato e coinvolto.

Durante la presentazione è salita sul palco la regista Donatella Baglivo che ha collaborato in parte alla realizzazione del libro stesso. Ad entrambi è stata consegnata una targa ricordo della serata, donata dall’amministrazione comunale nella persona dell’ass. alla cultura Brunella Franceschini e dal Consigliere Sante Superchi.

Entrambe i premiati hanno infine introdotto la visione del film “Lo Sceicco Bianco” per la regia di Federico Fellini e con un magico Alberto Sordi. La pellicola ha rappresentato una vera chicca per la serata, essendo una preziosa copia appena restaurata dalla Cineteca di Bologna che la Civitafilmcommission è riuscita a prenotare proprio per questa occasione.

Soddisfatto Piero Pacchiarotti che ha ringraziato l’amministrazione comunale per aver fortemente creduto in questa serata ed il pubblico di Allumiere intervenuto a questo appuntamento dedicato alla cultura cinematografica.

Da parte sua l’ass. alla cultura Brunella Franceschini ci ha detto: “Felici per la riconferma della partenza del Tour dall’ ITFF da Allumiere. L’idea centrale di quest’anno è stata di ricordare un grande maestro della regia cinematografica, Federco Fellini, attraverso la proiezione del film Lo Sceicco bianco. Questa iniziativa, insieme al concerto Suggestioni Felliniane, organizzato in collaborazione con l’Ass. Amici della Musica, rientra nel programma di Fellini100. Il tutto all’interno del Giardino del Risanamento, con il rispetto della normativa prevista per il Covid.

A tal proposito ci tengo a ringraziare Piero Paccchiarotti per l’impegno, la Prociv e la CRI sempre presenti e di fondamentale aiuto nella gestione di questi eventi.

La manifestazione ha visto i patrocini di: Comune di Allumiere, Mibact, Regione Lazio ed ENEL.

Le prossime tappe del festival saranno:

Biblioteca di Santa Marinella venerdì 4 Settembre ore 18,30

Castello di Santa Severa martedì 1 settembre ore 21,00 (dove è prevista anche una diretta streaming).

Spazio Bini a Montalto di Castro venerdì 11 Settembre ore 21,00, poi gran finale a Civitavecchia dal 7 all’ 11 ottobre.