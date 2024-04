Festeggiato il compleanno del movimento Insieme per l’Ospedale di Tarquinia • Terzo Binario News

“Gli attivisti del Movimento “Insieme per l’ospedale di Tarquinia” si sono dati

appuntamento al Parco delle Mura, per segnare con un momento conviviale il primo anno di attività in difesa del nostro ospedale.

In un’atmosfera festosa e piacevole le oltre 100 persone presenti hanno condiviso con un brindisi piccole specialità fatte in casa.

L’occasione è stata utile per ricordare che le paure accumulate nel tempo si sono rivelate tutte drammaticamente vere: il reparto di ortopedia è stato chiuso, mentre il reparto di medicina è in sofferenza per mancanza di personale.

Ritrovarci insieme dopo un anno di iniziative ci ha fatto sentire ancora più uniti e determinati nel proseguire l’azione in difesa del nostro ospedale: continueremo a vigilare senza abbassare la guardia e a chiedere risposte chiare ai responsabili a tutti i livelli sulle azioni concrete che intendono porre in atto per risolvere le criticità del nosocomio tarquiniese.

Noi ci siamo, Insieme, e non molliamo!”

Comitato Insieme per l’ospedale di Tarquinia