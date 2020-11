Festeggia i 18 anni con Batman a Cerveteri: il sogno di Gabriele si realizza - Terzo Binario News

Non è da tutti festeggiare i 18 anni con… Batman. Eppure è stato proprio i questo modo è diventato maggiorenne Gabriele, un ragazzo “speciale” di Cerveteri che si è ritrovato alla sua festa di compleanno l’uomo pipistrello a consegnarli il regalo.

Quando qualche giorno fa Gabriele ha festeggiato, non immaginava lontanamente cosa avrebbe trovato. In casa, i genitori gli hanno fatto trovare la tavola imbandita, lo hanno piazzato a capotavola lasciandogli il camino dietro le spalle. Al momento giusto, l’uomo pipistrello si è materializzato alle sue spalle facendogli la sorpresa più gradita. Un abbraccio e la consegna del dono.

La passione di Gabriele per l’alter ego di Bruce Wayne nasce da lontano avendo la fortuna di incontrare un uomo del Litorale, residente a Roma, con lo stesso mito. E il Bruce Wayne locale non è nuovo a queste imprese e proprio grazie a queste sortite è riuscito a conoscere Gabriele.

Un passo indietro: il Batman del Litorale si è ritagliato la sua fetta di celebrità perché spesso lo incrocia nei corridoi degli ospedali. È ospite pressoché fisso durante le festività presso il Bambin Gesù sia di Roma che di Palidoro. Foto, consegna di doni, e felicità: tutto ciò di cui i piccoli ospiti di quelle strutture hanno bisogno per combattere i mali – spesso terribili – che li affliggono.

Non direttamente in ospedale, ma in un contesto di soccorso, la cugina di Gabriele ha conosciuto Batman, quella volta “in borghese”, privo dell’armatura. Si parla di cinque anni fa ormai e lei, venuta a conoscenza delle iniziative negli ospedali, ha avuto l’idea: perché non far festeggiare a Gabriele il compleanno con l’eroe di Gotham City in carne e ossa? E allora, è bastato far incastrare tutte le tessere… et voilà, una giornata magica che il diciottenne non dimenticherà più, abbracciato al suo mito che gli ha consegnato anche il suo regalo.

Si tratta di un pezzo del costume ma il Bruce Wayne nostrano non si è fermato: svestiti i panni del pipistrello, è tornato nel comune cerite per consegnarli una lettera, che forse rappresenta l’omaggio più bello. Carta intestata della Wayne Enterprises, con sede ovviamente a Gotham City e logo: «Ciao mio caro amico Gabriele, ti mando questo mio gadget studiato da Lucios Fox è stato creato appositamente per il mio Bat-costume di The Dark Knight ma io lo voglio regalare a te che sei il mio Amico speciale. Nell’occasione, ti mando un abbraccio con la promessa di rivederci presto. Il tuo amico Batman» e un bel pipistrello come firma.