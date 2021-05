Festa senza mascherine nel bungalow di via Aurelia: undici le persone scoperte - Terzo Binario News

L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma nel lungo fine settimana del primo maggio, oltre a scongiurare eventuali fenomeni di illegalità o di degrado, ha portato a rilevare anche violazioni della normativa anti-covid.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta, nella notte tra venerdì e sabato, sono intervenuti in un campeggio di via Aurelia dove, in un bungalow appositamente affittato, sono state scoperte 11 persone – non conviventi tra loro – a far festa senza distanziamento né mascherine.