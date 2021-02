Festa privata nel bar di via Aurelia: i vicini segnalano, dodici i sanzionati - Terzo Binario News

Gli agenti del XIII Distretto Aurelio insieme agli agenti della Sezione Volanti, hanno elevato 12 sanzioni amministrative per inosservanza disposizioni anti Covid .

Sabato 13 febbraio – in via Aurelia, civico 374 – gli agenti su segnalazione dei vicini, si sono portati in un bar, poco dopo le 22, dove erano presenti una decina di persone, intente a festeggiare.

I poliziotti hanno accertato che era in corso una festa privata e hanno sanzionato le 12 persone presenti, per violazione al D.P.C.M. per il contenimento del COVID 19.