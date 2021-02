Gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara insieme agli agenti della Sezione Volanti, hanno elevato 25 sanzioni per violazione Dpcm: è accaduto sabato 13 febbraio poco dopo le 23,30 in via Val di Lanzo.

Gli agenti, su segnalazione di musica ad alto volume, hanno individuato l’appartamento in cui si stava svolgendo una festa con 25 persone, tutte identificate e sanzionate.