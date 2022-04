Festa di Santa Fermina, inaugurata la mostra alla Cittadella della musica - Terzo Binario News

Per le celebrazioni molte zone del centro interdette a traffico e sosta: l’ordinanza comunale

Sono entrati nel vivo i festeggiamenti per la patrona di Civitavecchia che culmineranno nella processione di giovedì pomeriggio.

E’ stata infatti inaugurata in presenza del Sindaco Ernesto Tedesco, dell’Assessore al Turismo Emanuela Di Paolo e del Presidente dell’Associazione Festeggiamenti Santa Fermina, Ombretta del Monte, la tradizionale mostra in onore di Santa Fermina, organizzata dall’Associazione Artistica Traiano.

Le opere, esposte presso il Foyer della Cittadella della Musica, con ingresso in Via D’Annunzio n. 2, continueranno ad essere visitabili fino a venerdì 29 aprile, nei seguenti orari 10-12:30 16:30-19:30.

Intanto il Comune informa che per consentire il regolare svolgimento dell’evento in onore della Santa Patrona, dalla mattina di giovedì 28 aprile 2022 alcune aree tra il centro e il lungomare saranno interdette alla sosta fino alla fine delle esigenze. Inoltre verranno adottate una serie di interdizioni e deviazioni veicolari in varie vie cittadine, al fine di garantire la riuscita della manifestazione in sicurezza.I veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi, a norma di quanto previsto dalle vigenti norme del Codice della strada.

Di seguito le zone interdette alla sosta:

dalle ore 06:00 e fino a cessate esigenze del giorno 28 aprile 2022, in:

PIAZZA VITTORIO EMANUELE , intera piazza;

VIA CITTÀ DI FIUME ;

LUNGOPORTO GRAMSCI , ambo i lati del tratto compreso tra via Città di Fiume e l’inizio dell’aiuola di piazza Vittorio Emanuele;

VIA PADRE A. GUGLIELMOTTI , ambo i lati del tratto compreso tra piazza del Conservatorio e piazza Vittorio Emanuele;

VIALE GARIBALDI , tratto compreso tra via Santa Fermina e largo Plebiscito, compresa l’area a monte tra via Santa Fermina e via G. Bruno, riservando questa ultima area ai veicoli a servizio delle persone disabili muniti di apposito contrassegno in corso di validità, che potranno percorrere la carreggiata interna a tale area entrando da via Santa Fermina ed uscendo su via G. Bruno in direzione Monte;

riservando questa ultima area ai veicoli a servizio delle persone disabili muniti di apposito contrassegno in corso di validità, che potranno percorrere la carreggiata interna a tale area entrando da via Santa Fermina ed uscendo su via G. Bruno in direzione Monte; PIAZZALE DEGLI EROI , solo per la parte asfaltata, riservando tale area alla sosta dei veicoli di Polizia-Soccorso-Emergenza-Protezione Civile;

riservando tale area alla sosta dei veicoli di Polizia-Soccorso-Emergenza-Protezione Civile; VIA SANTA FERMINA, lato Grosseto del tratto compreso tra viale Garibaldi e via Crispi.

dalle ore 08:00 e fino a cessate esigenze del giorno 28 aprile 2022, in:

CORSO MARCONI , lato mare;

PIAZZA CALAMATTA , entrambi i lati della carreggiata lato mare compreso il tratto fino a Porta Livorno, ad esclusione delle aree riservate alla Curia;

CALATA PRINCIPE TOMMASO , entrambi i lati;

VIA XVI SETTEMBRE , entrambi i lati del tratto compreso tra piazza Calamatta e via Sangallo;

VIA SANGALLO , entrambi i lati;

VIA LEONARDO , entrambi i lati;

PIAZZA REGINA MARGHERITA , entrambi i lati della carreggiata lato monte (tratto tra l’area denominata “la Palmetta” e la banca di Credito Cooperativo);

VIA RISORGIMENTO , entrambi i lati;

CORSO CENTOCELLE , entrambi i lati del tratto compreso tra via Risorgimento e largo Plebiscito, compresi gli stalli di sosta per veicoli a due ruote presenti all’intersezione con via P. Umberto e via F. Guglielmi;

LARGO PLEBISCITO, entrambi i lati compresa l’area di carico e scarico merci presente all’inizio dell’Area Pedonale;

CALATA LAURENTI , entrambi i lati del tratto comunale;

LARGO CAVOUR, lato mare;

inoltre dalle ore 08:30 del giorno 28 aprile 2022 e fino a cessate esigenze, verranno adottate una serie di interdizioni e deviazioni veicolari in varie vie cittadine, al fine di garantire la riuscita della manifestazione in sicurezza.

Si avverte che, in difetto, come da relativa ordinanza dirigenziale, i veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto dalle vigenti norme del C.d.S.

Vista la rilevanza dell’evento, che comporterà deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe alla manifestazione.