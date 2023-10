Festa di Halloween nel Centro storico di Cerveteri con il mercatino dei bimbi e i Bersaglieri • Terzo Binario News

Animazione e truccabimbi, intrattenimento, il mercatino dei bimbi, la musica e l’allegria della Fanfara dei Bersaglieri Gennaretti Lalli e molto altro.

A Cerveteri tutto pronto per sabato 28 e domenica 29 ottobre, per una grande festa di Halloween nel centro storico, in Piazza Santa Maria.

L’appuntamento, organizzato dall’Associazione Attività Centro Storico Cerveteri, con il supporto di Antonella Di Cola, che curerà la parte dedicata al mercatino dei bimbi, e che gode il patrocinio del Comune di Cerveteri, è dalle ore 15:30 alle ore 19:30