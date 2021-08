Festa dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti: gli spettacoli di oggi al centro di Cerveteri - Terzo Binario News

Oggi, sabato 28 agosto, secondo appuntamento con la Festa dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Nel Centro Storico di Cerveteri, stand vitivinicoli, artigianato, spettacolo e tradizione.

ecco il programma della giornata di oggi…

Ore 18:30 Apertura villaggio dell’artigianato e dei prodotti tipici in Piazza Aldo Moro

Ore 19:00 “Notturno Etrusco: apertura straordinaria delle Tombe del Comune”. Visita guidata con spettacolo musicale itinerante del “Michael Supnick Dixieland Quartet”

Ore 20:00 Apertura stand e degustazioni della Piazza del Vino e dei Sapori in Piazza Santa Maria. A seguire, spettacolo musicale

Ore 21:30 Al Parco della Legnara un trio d’eccezione: Stefano De Martino, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni con “Che coppia noi tre: The Show”

Ore 24:00 Estrazione del premio serale della Piazza del Vino e dei Sapori

Per accedere alla Piazza del Vino e dei Sapori e agli spettacoli del Parco della Legnara è obbligatorio essere in possesso del Green Pass. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

♦️ Non occorre il green pass per l’area di Piazza Aldo Moro e per il resto del Centro Storico

Per le visite guidate alla Necropoli è necessario prenotare inviando un messaggio whatsapp al 3534107535, oppure chiamando lo 0699552637″.

Alessio Pascucci