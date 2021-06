Festa della Repubblica a Ladispoli, mazzo di fiori al Monumento ai Caduti - Terzo Binario News

Questa mattina il sindaco Alessandro Grando ha deposto un mazzo di fiori al monumento dedicato ai Caduti situato nella omonima piazza di Ladispoli.

“In questo giorno di festa – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – il nostro pensiero va a tutte le persone che hanno lottato e sacrificato la loro vita per la Patria.

In questa ricorrenza solenne non possiamo non ricordare e rendere omaggio anche a tutti gli italiani che, dall’inizio della pandemia, stanno lottando in prima linea per proteggerci e per curare le persone che hanno contratto il virus, ed in particolare coloro i quali hanno perso la vita svolgendo il proprio lavoro”.