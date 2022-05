Festa della Mamma al Castello di Santa Severa, il programma dell'8 maggio - Terzo Binario News

Per la Festa della mamma l’8 maggio dalle 10.00 alle 19.00 il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella vi aspetta per una giornata di condivisione e divertimento per tutta la famiglia ad ingresso libero: sarà possibile sperimentare decine di giochi tradizionali, prendere parte laboratori artistici organizzati dall’Associazione Zip Zone, fare la spesa nel mercato dei produttori di Natura in Campo a cura della Direzione regionale Ambiente, degustare nella suggestiva cornice del piazzale delle Barrozze le proposte realizzate appositamente con i prodotti del mercato a cura di Etica food, tutto allietato da un intrattenimento musicale, rimanere incantati dalla performance di circo e bolle di sapone, fare attività di Archeotrekking presso la Riserva Regionale naturale di Macchiatonda, al Monumento naturale di Pyrgi e passeggiare per il meraviglioso castello baciato dal mare.

Protagonisti della giornata saranno il Mercato dei produttori di Natura in Campo e delle eccellenze locali oltre ai giochi, laboratori didattici e attività per i più piccoli, alle degustazioni di prodotti locali e degustazioni guidate di vino marchio Natura in Campo da nuovo disciplinare per i più grandi.

Il marchio Natura in Campo è l’unico marchio regionale che nasce per valorizzare i prodotti delle aziende agricole operanti all’interno o nei pressi di Parchi, Riserve, Monumenti Naturali e nelle aree della Rete Natura 2000 della Regione Lazio. Si tratta di un marchio di certificazione, a garanzia di provenienza, sostenibilità e tipicità del prodotto.

Programma:

dalle 10:00 alle 19.00 presso il Cortile delle Barrozze

Il Mercato Natura In Campo I prodotti e i produttori delle eccellenze dalle Aree Naturali Protette per scoprire i prodotti della tradizione locale, realizzati in modo sostenibile nei territori protetti della Regione Lazio. Dalle 12.00 alle 16.00 Degustazione di piatti realizzati con i prodotti del mercato a cura di Etica Food con intrattenimento musicale con il trombettista cubano Miguel Jimenez Diaz.

Archeotrekking

Due appuntamenti alle 10.15 e 14.30 alla scoperta del Castello di Santa Severa, della Riserva naturale di Macchiatonda e del Monumento naturale di Pyrgi. La passeggiata per riscoprire il piacere di camminare lentamente sarà alla scoperta di luoghi magici e incantevoli tra natura e storia. Partenza dal piazzale antistante l’ingresso del Castello.

Prenotazione su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-archeotrekking-tra-macchiatonda-e-pyrgi-195243377197?aff=ebdssbdestsearch#

L’animazione a cura dell’Associazione Zip Zone saràdedicata alle mamme che, vere protagoniste della giornata, potranno partecipare alle attività insieme ai propri bimbi e allo stesso tempo rilassarsi mentre i propri figli verranno intrattenuti da attività laboratoriali e performative. Inoltre le mamme con i loro bambini, potranno visitare il Museo del mare e della navigazione antica e il Museo del Castello grazie alla speciale riduzione sul biglietto di ingresso a 6€

Ore 11-16 angolo del relax per le mamme

a cura di Alessandra Iounie, operatrice olistica

Sarà allestito un angolo di relax e meditazione con piccole sessioni personali e di gruppo dove sarà insegnato alle mamme come riuscire a capire il proprio corpo, accogliendo i tanti segnali che ci manda durante la giornata.

Ore 11 Laboratorio creativo “quello che ti voglio dire” a cura di Sara Basta, artista e mamma.

Il laboratorio creativo a cura dell’artista e mamma Sara Basta , dal titolo “Quello che ti voglio dire”, diretto alle mamme e ai loro bambini/e che potranno lavorare in maniera autonoma (dai sei anni) oppure insieme alla loro mamma (dai tre anni). L’obiettivo del laboratorio è poter prendersi un tempo insieme per realizzare il ricamo di una parola da donarsi reciprocamente. Sarà possibile portare una propria stoffa a cui si è affezionati e su cui si desidera ricamare.

Ore 11-17 “Ludoteca Itinerante” a cura di Valerio Bonsegna, artigiano ed educatore.

Sulla spianata saranno allestiti decine di giochi tradizionali interamente costruiti a mano, uno spazio che potrà essere condiviso in sicurezza da tutti e in cui i grandi e i bambini potranno giocare in libertà sperimentando modalità di gioco semplici ed entusiasmanti. La tecnica utilizzata per costruire i giochi è quella dell’Up-cycling, che consiste nel ridare vita a oggetti o a parti di oggetti andati in disuso (fondi di armadio, cassetti, gambe di tavoli, bastoni di tenda), trasformando tutto in qualcosa di maneggiabile e pronto per “essere giocato”. Dall’abilità manuale, al controllo ed equilibrio, dall’ascolto reciproco alla capacità di concentrazione: i giochi tradizionali sono quelli che più di tutti riescono a ridare un senso alle regole di una condivisione, utilizzando l’intuito e la logica.

Ore 1530-17 laboratorio di circo equilibrismo e magia a cura di Daniele Antonini maestro di circo e artista

I partecipanti all’evento potranno trasformarsi in dei piccoli grandi acrobati, giocolieri, equilibristi, acrobati aerei. Il laboratorio è attrezzato con kit per bolle di sapone, percorso avventura, fazzoletti e palline da giocoleria, piatti cinesi, rola bola e sfera di equilibrio per gli equilibrismi.

Ore 17 Performance di equilibrismi e bolle di sapone di e con Daniele Antonini

Il “Professor Lunatico”, invitato per trattare il tema dello Spazio, riuscirà a catturare l’attenzione di tutti grazie all’eccentrico personaggio proposto, ma non solo! Il Professore presenterà esperimenti scientifici, tecniche di Circo e bolle di sapone.

info e prenotazione laboratori a zipzone.art@gmail.com

Tutto il programma su www.castellodisantasevera.it e www.parchilazio.it