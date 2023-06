Festa della bicicletta il 3 giugno sull'Appia Antica Roma • Terzo Binario News

La bicicletta e l’Appia Antica. Due simboli significativi che in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta si uniranno per celebrare la ricorrenza attribuendole valori legati all’ambiente e alla cultura.

La bici è considerata proprio dall’Assemblea dell’Onu strumento di sviluppo sostenibile, pertanto chiede agli Stati Membri di prestare particolare attenzione all’impiego delle biciclette nei programmi e nelle politiche di sviluppo nazionali, regionali e internazionali.

La Via Appia è candidata alla Lista del Patrimonio Mondiale. Il Ministero della Cultura ha avviato l’iter perché la Regina Viarum sia un itinerario da valorizzare e da porre al centro del turismo lento per rafforzare l’offerta di nuovi attrattori, come i cammini e i percorsi sostenibili.

La Giornata mondiale della Bicicletta è stata proclamata dalle Nazioni Unite nel 2018 quando l’Assemblea Generale ha riconosciuto “l’unicità, la longevità e la versatilità della bicicletta che è in uso da due secoli e che rappresenta un mezzo di trasporto semplice, economico, affidabile e sostenibile che promuove la preservazione ambientale e la salute”.

La Festa della Bicicletta è in programma il prossimo sabato 3 giugno a Roma.

Appuntamento per il raduno dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Per l’occasione il tratto urbano che va da Porta San Sebastiano alla Chiesa Domine Quo Vadis sarà chiuso al traffico motoristico con l’auspicio che in futuro tale eccezionalità diventi la normalità!

L’iniziativa, inoltre, è stata considerata dal Comune di Roma di interesse pubblico.

Patrocinata dal Parco regionale dell’Appia Antica e dal Comune di Roma, è stata promossa dalle associazioni Salvaiciclisti Roma, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab), Fridays For Future e Legambiente con l’adesione finora di AMODO – Alleanza Mobilità Dolce, Bike To School, Bike4City – Roma, Clean Cities Campaign, Fondazione Scarponi, Comitato Parco LineaRe Roma Est.

La partecipazione è aperta a tutte le organizzazioni e ai cittadini che condividono una nuova visione degli spazi pubblici improntata alla vivibilità e a stili di vita più sani ed ecologici.

Al raduno sui caratteristici sampietrini, seguiranno momenti conviviali all’interno del Parco. Incontri, musica e allegria per ricordare il significato della bicicletta legato alla libertà, all’inclusione sociale e alla giustizia ambientale. La cosiddetta mobilità “pulita” è uno dei principali strumenti per affrontare la lotta ai cambiamenti climatici perché contribuiscono all’abbattimento di sostanze climalteranti.