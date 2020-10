Festa del Cinema di Roma: al via il 15 ottobre - Terzo Binario News

“Aspettavamo tutti il ritorno della Festa del Cinema di Roma, un appuntamento fondamentale per la nostra città e per tutti gli appassionati. Nonostante l’emergenza sanitaria, il programma della Festa, che partirà il 15 ottobre, è ricchissimo, con ospiti sia in presenza che on line. Permettere lo svolgimento di questa manifestazione, o di eventi similari, è importante perché rappresenta un segnale di speranza per il futuro”. Così la sindaca, Virginia Raggi.

“Roma, tra l’altro, è tornata a essere un set meraviglioso: dopo il lockdown sono state circa 600 le richieste arrivate da tante produzioni che vogliono effettuare le riprese in città. Una delle più importanti è quella del nuovo capitolo di Mission Impossible, che nei prossimi giorni vedremo per le strade di Roma”.

“Questo significa investimenti e prestigio per la nostra città.Accogliamo quindi con piacere l’avvio di questa nuova edizione del Festa del Cinema, chiaramente con grande attenzione e nel rispetto di tutte le disposizioni anti-Covid”.