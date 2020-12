Festa con 11 romani a largo Argentina, sanzionati dai Carabinieri - Terzo Binario News

Ieri sera, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese sono intervenuti su segnalazione pervenuta al numero 112, per rumori e schiamazzi provenienti da un appartamento, adibito a casa vacanze, situato in via San Nicola Dé Cesarini, nella zona di largo Argentina.

I Carabinieri, su disposizione della Centrale Operativa, dopo aver raggiunto l’indirizzo hanno appurato che effettivamente nell’appartamento era in corso una festa privata organizzata da 11 persone, 7 uomini e 4 donne, tutti romani, di età compresa tra i 26 e 44 anni.

I Carabinieri hanno identificato tutti i presenti e li hanno sanzionati per la violazione della normativa per contenere il contagio da Covid19.