Ferrovie, ancora ritardi sulla linea per Bracciano: denuncia di un cittadino • Terzo Binario News

Secondo giorno di ennesimo ritardo (20 minuti) per il treno “veloce” Bracciano (6.02) – Valle Aurelia , con una lunga sosta a Crocicchie e avviso dovuto a problema impianti tra Bracciano e Anguillara.

Ma arrivati a La Storta, come per magia, sul display è scomparso . Per un attimo mi sono sentito un cittadino russo.

E alle rimostranze anche sul ritardo accumulato ti dicono non è Trenitalia ma RFI. …sempre piaciuto il Ping pong !

Fabrizio Antonetti – Bracciano