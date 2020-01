Ferrovia Roma Nord, treno soppresso: "Isolata la tratta Viterbo-Catalano" - Terzo Binario News

“A causa dell’intervenuta soppressione del treno extraurbano 915 delle ore 18.21 da Viterbo, comunicata da Atac nei propri canali ufficiali, e della mancata istituzione del bus sostitutivo, la tratta Viterbo-Catalano è rimasta praticamente isolata, con buona pace degli utenti”. Così in una nota l’associazione TrasportiAmo, nel commentare quanto accaduto giovedì 2 gennaio.

“Siamo all’assurdo, anche dove il servizio è sofferente, ridotto all’osso, l’Azienda romana sforbicia treni. E non solo, si permette di tagliare pure l’ultima corsa, quella che insieme alle prime della mattina, sono considerate per tradizione sacre, immancabili, da effettuare a ogni costo, nel metro-ferro come nella superficie. La Regione Lazio ha il dovere di controllare e di intervenire sull’attuale gestore, la pazienza dei pendolari è finita da un pezzo”.