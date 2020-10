Ferrovia Roma Nord: piazzale stazione Montebello e via Flaminia, alla pulizia ci pensa il Comitato - Terzo Binario News

“Stamattina di buona lena, con il fondamentale supporto del Municipio XV e di Ama, abbiamo ripulito per bene il piazzale antistante la stazione di Montebello. Lo schifo che abbiamo trovato non è comunque nulla rispetto a quello rinvenuto lungo la via Flaminia”. Così il Comitato pendolari Ferrovia Roma Nord.

“Abbiamo raccolto veramente di tutto. Ci saremmo aspettati maggiore partecipazione visto il largo anticipo con cui lo abbiamo comunicato. Una squadra ha pulito la stazione e l’altra la Flaminia”.

“Grazie a tutti quelli che si sono impegnati: Marco, Fabio, Fabrizio, Flora, jack, Stefano e tanti altri di cui non ricordiamo i nomi. Menzione per Pasquale Annunziata e Stefano Simonelli. Bravi tutti”.