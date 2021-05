Ferrovia Roma Nord: guasto al treno, pendolari vanno a piedi al lavoro - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina, con notevole ritardo, è stato comunicato dal gestore ATAC un grave disservizio sulla ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo. Questo fatto ha portato a fermare tutti i treni in transito e non abbiamo ancora capito l’origine del guasto e dove si è originato, visto che al momento attuale sul canale twitter di ATAC ci sono soltanto le due info che alleghiamo. Le navette sostitutive a più di 1 ora dalla segnalazione (ma c’è chi dice che il problema era già noto da questa mattina alle 7.30) non sono ancora arrivate e molti utenti sono stati fatti scendere dal treno senza fornire alcuna indicazione.

Ci sono utenti che hanno camminato per mezz’ora prima di arrivare al lavoro o nei pressi di un mezzo pubblico funzionante che potesse portarli a destinazione! Questo ennesimo esempio di malagestione di un disservizio è la goccia che fa traboccare il vaso ormai colmo della pazienza dei pendolari della nostra ferrovia.Siamo nel 2021 e nonostante tutte le leggi e i regolamenti non si riesce a gestire un servizio di questo tipo nella capitale d’Italia!

Qualcuno di voi si dovrebbe vergognare, soprattutto chi non controlla cosa succede in stazione e a bordo dei treni, chi non vigila sul rispetto dei contratti e chi sgrulla le spalle alle continue segnalazioni di disagi.

Non sappiamo ancora se Cotral e Astral subentreranno dal 1 luglio per rilevare questo penoso servizio pubblico pagato con i soldi di tutti, ma forse non lo sapete nemmeno voi. Vi potremmo consigliare di affrettare le operazioni, ma sappiamo che non ce la farete mai a rispettare quella data.I proclami servono a poco se poi la realtà dei fatti è questa. Fatevi un bel bagno di umiltà e venite a viaggiare con noi.. oggi, domani, sempre.

Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord