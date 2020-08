Ferrovia da Roma a Viterbo, display spenti da giorni: viaggiatori senza informazioni - Terzo Binario News

La denuncia dell’associazione TrasportiAmo e del comitato Pendolari RomaNord: “Il disservizio è cominciato proprio da quando è entrato in vigore il nuovo orario”

I display delle stazioni della ferrovia Roma-Viterbo sono spenti da giorni e di conseguenza i viaggiatori si ritrovano del tutto privi d’informazioni. La beffa sta in particolare nel fatto che il disguido è sorto da quando è entrato in vigore il tanto agognato nuovo orario della tratta ferroviaria.

“L’utenza brancola nel buio – fanno sapere dall’associazione TrasportiAmo e dal comitato Pendolari RomaNord – alla ricerca di informazioni in tempo reale ed è costretta ad affidarsi al passaparola. Le informazioni in tempo reale sono indispensabili, troviamo assurdo che a dieci giorni esatti dalla nuova programmazione oraria, siamo ancora in queste condizioni. Si tratta di un vero e proprio disservizio”.

Il Comitato fa sapere di aver chiesto ad Atac delucidazione in merito, nella segnalazione inviata nella giornata di ieri, 13 agosto 2020, tramite il canale ufficiale twitter. “Vogliamo sapere cosa sta accadendo sulla linea e quando pensano di ripristinare il servizio di comunicazione mancante. È un incredibile ritardo, inaccettabile”.