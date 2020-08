Ferragosto sul litorale: sale l'attesa - Terzo Binario News

Il turismo laziale con l’inizio di agosto spera di recuperare, anche se in minima parte, le perdite di luglio, mese in cui solo nei fine settimana le mete costiere sono state prese d’assalto. Per la prossima settimana, quella di Ferragosto, gli hotel stanno registrando il pienone: in particolare nelle località di mare mai come quest’anno saranno invase da turisti, soprattutto romani.

“Sarà una vacanza breve e di prossimità – spiega Sergio Protopapa dell’Area PMI – le strutture del litorale, hotel e b&b, potranno finalmente respirare un’aria diversa, ma probabilmemte solo per pochi giorni”.

“È vero che molti romani resteranno dalle nostre parti ma non faranno soggiorni lunghi. Pertanto non sono sufficienti i weekend e una settimana di agosto per risollevare gli animi degli operatori turistici. Nel litorale pontino località quali Sperlonga e il Circeo sperano che agosto sia un mese con tante aspettative, così come a nord da Ladispoli a Montalto. C’ è ottimismo, come giusto che sia in un periodo falcidiato dall’emergenza post-covid”.