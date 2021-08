Ferragosto di Roma Capitale, 600 verifiche sul green pass - Terzo Binario News

Intensificata per tutto il fine settimana di ferragosto l’attività di controllo da parte della Polizia Locale.

Sul fronte del contrasto all’abusivismo commerciale è stato effettuato un maxi sequestro ad Ostia di oltre 5mila articoli tra prodotti di elettronica, accessori per telefonia, souvenir e giocattoli non a norma, potenzialmente dannosi per gli acquirenti, venduti irregolarmente.

Dal Centro Storico al litorale romani controlli serrati sul rispetto delle misure anti contagio: più di 600 le verifiche sull’osservanza delle norme relative alla certificazione “green pass”. In una decina di attività e locali sono state riscontrate irregolarità per violazione di alcune disposizioni sulla tutela della salute pubblica e inosservanza regole anti – alcol.

Nel corso della vigilanza nei luoghi tipici della movida, gli agenti hanno dovuto procedere alla momentanea chiusura di piazza Trilussa per la formazione di assembramenti. Verifiche mirate anche sul versante della sicurezza stradale, con oltre 200 veicoli controllati. Due le persone invece denunciate per resistenza e oltraggio a oltraggio a pubblico ufficiale.