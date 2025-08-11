Ferragosto da tutto esaurito al castello di Santa Severa: grande successo per la rassegna estiva • Terzo Binario News

Prosegue con numeri da record la stagione estiva del Castello di Santa Severa, che anche durante la settimana di Ferragosto registra il tutto esaurito. “Vivi il Castello di Santa Severa 2025” continua a incantare il pubblico con un cartellone ricco di cultura, musica, arte e spettacolo. La rassegna, promossa dalla Regione Lazio e organizzata da LAZIOcrea con la direzione artistica di ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, si conferma uno degli eventi più apprezzati dell’estate laziale con una lunga serie di sold out. Un progetto culturale ambizioso, inclusivo e capace di trasformare lo storico maniero sul mare in un vivace centro culturale.

Grande affluenza anche per la mostra “Warhol e Banksy”, curata da Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta, aperta al pubblico fino al 18 settembre. Le visite guidate, molto richieste, raddoppiano nei fine settimana con appuntamenti sabato e domenica alle ore 19.00. L’esposizione propone un incontro inedito tra due giganti dell’arte contemporanea: Andy Warhol e Banksy.

Una settimana di grandi appuntamenti al Castello di Santa Severa fino al 17 agosto, con una serie di eventi imperdibili, a partire dalle proiezioni cinematografiche dedicate a Le dive della Titanus, realizzata in collaborazione con la Cineteca Nazionale e Titanus, che rende omaggio alle protagoniste indimenticabili del cinema italiano.

Il 12 agosto è la volta di Stefania Sandrelli, protagonista del film “Io la conoscevo bene” (1965) di Antonio Pietrangeli. Prima della proiezione, è previsto un incontro con Piero Spila, moderato da Claudio De Pasqualis.

Considerato uno dei più intensi e lucidi ritratti femminili del cinema italiano, il film racconta la storia di Anna, una giovane donna di provincia che arriva a Roma inseguendo il sogno del successo. Superficiale in apparenza, dietro la sua leggerezza si cela una figura tragica, stretta in una società cinica e maschilista, simile a quella descritta da Fellini ne La Dolce Vita.

Il 13 agosto la rassegna prosegue con un omaggio a Catherine Spaak, attraverso la proiezione di un altro grande classico: “L’armata Brancaleone” (1966) di Mario Monicelli. Un film cult che ha reinventato la rappresentazione del Medioevo italiano, dando vita a un linguaggio unico e inconfondibile, ancora oggi amato da pubblico e critica.

Il 14 agosto appuntamento con il teatro con Giro della Piazza Un percorso ciclistico Spettacolo e riflessione al Castello di Santa Severa: tra ciclismo, teatro e musica. Un’arena insidiosa, che nel tempo ha visto nascere miti del ciclismo come Bartali, Coppi e Pantani, è pronta ad accogliere tre nuove promesse delle due ruote. Chi conquisterà il podio? Sarà Andrea Brunello, ciclista veloce, agile e… irresistibilmente affascinante? Oppure il tenace Tommaso, dal naso importante ma dalle gambe d’acciaio?

A mettere in scena questa ironica e spettacolare sfida è la Compagnia Madame Rebiné, con Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri, in uno spettacolo che unisce comicità, teatro fisico e sport, tra acrobazie e colpi di scena.

Per scoprire chi trionferà, non resta che scendere in piazza e tifare per il vostro campione!

Ferragosto al Castello con “Tu vuò fa l’americano. Storie italiane in America”

Un viaggio musicale ed emotivo tra sogni, radici e identità, un omaggio sentito e coinvolgente agli emigranti italiani e a tutti coloro che hanno lasciato la propria terra alla ricerca di un futuro migliore.

Sul palco, l’energia e la sensibilità di Marcello Cirillo, la direzione musicale di Demo Morselli, e la voce narrante di Francesca Borrelli accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica, emozioni e memoria.

Attraverso brani iconici arrangiati per un’orchestra di 13 elementi, lo spettacolo racconta l’esperienza dell’emigrazione italiana, tra nostalgia, speranza e scoperta. Un mix di commedia e dramma, che fa sorridere, riflettere e commuovere, e che invita lo spettatore a confrontarsi con le proprie radici e a interrogarsi sul significato del “sogno americano” ieri come oggi.

Un finale toccante ci ricorda che chi oggi cerca “l’America” sulle nostre coste è lo specchio di ciò che fummo e, forse, di ciò che siamo.

Il 16 agosto il palco del Castello di Santa Severa si accende con l’irresistibile ironia di Marco Marzocca, uno dei volti più amati del teatro comico italiano. Attore, comico e autore, Marzocca porta in scena uno spettacolo brillante che mescola gag, riflessioni e personaggi esilaranti, con il suo stile inconfondibile, capace di far ridere senza mai rinunciare all’intelligenza.

C’è chi, a un certo punto della vita, si ferma e si chiede: “Chi me l’ha fatto fare?”. Marco Marzocca, invece, se lo chiede da sempre, e la sua risposta è sempre la stessa: ridere e far ridere!

Tra racconti di vita quotidiana, equivoci surreali e il ritorno di alcuni dei suoi personaggi più noti — come il celebre Ariel, il collaboratore domestico più stralunato della TV — Marzocca costruisce uno spettacolo che diverte tutte le generazioni, alternando comicità fisica, battute fulminanti e momenti di tenera autoironia.

Uno show per tutta la famiglia, per chi ha voglia di trascorrere una serata d’estate in allegria, sotto le stelle e nella splendida cornice del Castello. Perché ridere, in fondo, è il miglior modo per prendersi – e prendersela – un po’ meno sul serio.

La rassegna Libri e Calici torna il 17 agosto alle ore 19.00 on un nuovo appuntamento che conferma, settimana dopo settimana, il suo ruolo di evento tra i più raffinati e apprezzati del panorama culturale ed enogastronomico del Lazio.

Un format immersivo che unisce il piacere della lettura all’incontro con gli autori, arricchito dalla degustazione di eccellenze vitivinicole selezionate da ARSIAL, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio.

Per questo appuntamento, saranno protagonisti: Bellone I.G.P. Lazio Anthium – Casale del Giglio (Anzio) e Riesling I.G.T. Lazio – Cantina Le Macchie (Rieti). I due vini verranno raccontati e proposti in degustazione dal giornalista e sommelier Samuele Sansonetti, per accompagnare il pubblico in un’esperienza sensoriale completa.

L’incontro sarà dedicato alla presentazione del libro “Fronte dell’Est. Passato e presente di un destino geografico” (Castelvecchi editore) di Salvatore Santangelo. Un saggio attualissimo che indaga le radici storiche e le implicazioni geopolitiche del conflitto in Ucraina, proponendo un’analisi lucida della crisi che sta ridefinendo gli equilibri dell’Europa centro-orientale.

A partire da una mappa pubblicata negli anni Trenta su una rivista americana – con l’inquietante domanda: «In Ucraina la prossima guerra in Europa?» – il volume traccia una linea che collega passato e presente, mostrando come la storia e la geografia siano strumenti essenziali per comprendere il nostro tempo e la nostra identità europea. Uno sguardo approfondito anche sul ruolo della Germania e sui costi, energetici e militari, che il futuro della pace impone.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Francesca Lazzeri.

E la settimana si chiude domenica 17 agosto con La Dolce Vita con Stefano Di Battista che non è solo il titolo di un film, ma il punto di partenza per un viaggio musicale che attraversa l’immaginario italiano, fatto di cinema, eleganza, passione e bellezza. Un mondo nato in un periodo storico cruciale, quello dell’Italia del dopoguerra e dell’era de La Dolce Vita, che ha lasciato un segno indelebile nella cultura e nella sensibilità collettiva.

Con questo progetto, Stefano Di Battista rende omaggio al grande repertorio italiano, reinterpretando temi e suggestioni musicali che hanno caratterizzato un’intera epoca, fondendo il linguaggio del jazz con la tradizione melodica italiana. L’obiettivo è quello di far rivivere quel patrimonio sonoro e stilistico, proiettandolo nel presente con nuova vitalità.

Il concerto propone brani che evocano l’identità culturale italiana, valorizzando la ricchezza espressiva dei nostri compositori e la loro capacità di raccontare sogni, emozioni e trasformazioni sociali attraverso la musica.

Sul palco, insieme a Stefano Di Battista al sax, un ensemble d’eccezione: Andrea Rea al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso, Luigi Del Prete alla batteria, Matteo Cutello alla tromba. Un quintetto capace di restituire tutta la raffinatezza e la forza evocativa di un’Italia che continua a parlare al mondo attraverso le sue note

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino esaurimento posti, salvo dove diversamente indicato. La prenotazione anche per gli eventi gratuiti è obbligatoria su Eventbrite e sarà garantita entro 15 minuti dall’inizio dello spettacolo, oltre tale orario non sarà più valida, perciò si raccomanda la puntualità, i posti non sono numerati. Gli spettacoli e il cinema iniziano sempre alle ore 21:00, la rassegna letteraria Libri e calici alle ore 19:00 I biglietti a pagamento sono disponibili solo online su TicketOne

Mostrando in biglietteria la prenotazione su Eventbrite si ottiene uno sconto sul biglietto della mostra Banksy-Warhol: 8€ invece di 10€ nei giorni feriali, 10€ invece di 12€ nel weekend. Inoltre, il biglietto dà diritto a 3 ore di sosta gratuita. Le visite guidate della mostra sono con prenotazione obbligatoria al numero 3209010060.