Ferragosto con il circo Lara Orfei a Ladispoli - Terzo Binario News

Il tendone installato a viale Mediterraneo

Per la prima volta a Ladispoli la Production Adami Athos con la direzione artistica di Rolando Orfei presentano Lara Orfei Figlia di Moira Orfei Regina del Circo Italiano che installerà il maestoso chapiteau in Viale Mediterraneo; una piccola città viaggiante composta da 50 persone e un parco zoologico composto da cavalli, pappagalli, tigri, elefante, cammelli, lama, struzzi.

Il vasto circo rispetta tutte le disposizioni Covid, e può contenere oltre le 250 persone, in quanto il tendone sarà installato senza i teloni, ma solo la cupola per proteggervi dall’umidità e eventuale pioggia.

Ricco il programma che si svolge veloce rallegrato dal clown Cirillo tra numero di acrobatica di Moira e Alexander Orfei, giocolieri, antipodisti gli hula hope di Kelly Maugeri , la magia e illusionismo di Lara e Walter Orfei Nones, tanti numeri con i nostri animali addestrati da Davide Codaprin, per il numero di gabbia le tigri sono addestrate dal domatore Rafael Marcus, e i pappagalli di Julia Hajdu; per la cronaca tutti i nostri animali sono seguiti giornalmente dal veterinario, chiude il nostro spettacolo tra luci musica e magia il nuovo numero della Donna Laser direttamente dall’America.

Il 22 agosto avremo il piacere di ospitare gli amici del CADEC Club Amici del Circo, e alcuni rappresentanti dell’ Ente Nazionale Circhi evento organizzato in collaborazione con il nostro amico Luciano Ricci.

Gli orari dei spettacoli sono i seguenti

Venerdi 14 agosto debutto ore 21.30

Dal lunedi al sabato ore 19.00 e 21.30

Domenica unico spettacolo ore 19.00

Inoltre tutti i giorni e possibile visitare lo zoo dalle ore 10.00 alle ore 13.00.