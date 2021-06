Un uomo di 52 anni è rimasto ferito a un arto in una autofficina/gommista di via Portuense 2385. Non è in pericolo di vita: è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale San Camillo di Roma.

Il fatto è accaduto alle 13 di giovedì 24 giugno. Sul posto la Polizia (agenti commissariato Fiumicino) e il personale del 118. Da chiarire la dinamica di quanto avvenuto.

In aggiornamento