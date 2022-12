Femminile Plurale, “L’abuso e la manipolazione nella relazione tossica”: conferenza ad Allumiere • Terzo Binario News

Continua l’impegno di Allumiere nel campo delle Pari Opportunità. Questa volta la proposta è di Femminile, Plurale – Premio Letterario Allumiere, in collaborazione con il Comune di Allumiere e il movimento locale “Se Non Ora, Quando?”. “L’abuso e la manipolazione nella relazione tossica”, questo è il titolo della conferenza a ingresso libero che si terrà sabato dicembre alle17 nella Sala Nobile del Palazzo Camerale, in Piazza della Repubblica, 29.

Grazie alla collaborazione con l’imprenditore Alessandro Scibilia, con il patrocinio dell’associazione “Crisalide. Donne per le donne”. L’iniziativa vedrà la partecipazione dell’Avvocata Luana Sciamanna, esperta di violenza di genere e relazioni abusanti, consulente dei centri antiviolenza dei Castelli Romani e docente per la Regione Lazio per la formazione degli operatori della rete antiviolenza regionale, dell’Avvocata Cinzia Rossi e della psicologa e psicoterapeuta familiare Claudia Rossetti. Sarà, inoltre, presente la Dott.ssa Patrizia Bravetti, Direttrice del Super Carcere di Civitavecchia. “L’idea nasce dalla collaborazione con Alessandro Scibilia che ci ha presentato il progetto di questa conferenza, alla quale avevamo già partecipato nel mese di settembre a Tarquinia, e abbiamo immediatamente pensato che fosse interessante proporla anche ad Allumiere”, afferma il gruppo di “Femminile, plurale” Allumiere. “Abbiamo condiviso il progetto con la delegata alle Pari opportunità del Comune Dott.ssa Alessia Brancaleoni, coinvolgendo la Biblioteca Comunale nell’ambito della promozione e diffusione della lettura, con il supporto della Regione Lazio Direzione Cultura e Lazio Creativo (L.R. 24/2019-anno 2022), il Comune e il movimento “Se non ora, quando?” di Allumiere, che da sempre lavora nel campo delle pari opportunità. Il tema che sarà affrontato ha una notevole rilevanza sociale e coinvolge, purtroppo, tante persone”. La conferenza sarà divisa in due momenti. Nel primo le due consulenti daranno vita a un dialogo aperto con il pubblico per parlare delle relazioni tossiche, ovvero di quelle relazioni, che possono svilupparsi sia in ambito famigliare sia in quello di coppia, contrassegnate da un forte aspetto di dipendenza in grado di portare al malessere psicologico e fisico della persona coinvolta diventando una fonte di sofferenza continua. A seguire, l’avvocata Sciamanna presenterà il suo libro “100 motivi per chiudere con un narcisista”, in cui l’autrice indica le tante buone ragioni per interrompere definitivamente un amore tossico: un elenco inesorabile, spietato e al tempo stesso divertente, per aiutare donne e uomini a liberarsi dalla trappola della relazione narcisistica.

Sarà possibile anche seguire la diretta video dalla pagina Facebook Femminile, plurale. – Premio Letterario Allumiere.