Femminile, Plurale: Allumiere costretta a rimandare la proclamazione della vincitrice - Terzo Binario News

Con grande rammarico il Gruppo organizzativo del Premio Letterario Femminile, Plurale si trova costretto a comunicare il rinvio della serata di premiazione della terza edizione del premio riservato ad autrici in programma per il pomeriggio del 24 ottobre 2020.

L’aggravarsi della situazione sanitaria e le nuove disposizioni normative renderebbero di fatto impossibile garantire lo svolgimento in condizioni ottimali dell’evento. L’Organizzazione sceglie quindi di adottare una linea responsabile e prudente ritenendo di primaria importanza la salvaguardia e la tutela della salute delle autrici, del pubblico e degli artisti presenti alla serata.

Non appena sarà possibile realizzare l’evento il gruppo organizzativo sarà felice di darne comunicazione tempestiva su tutti i suoi canali: sul sito femminileplurale.altervista.org, sulle pagine Facebook premioletterarioallumiere e Instagram: femminile_plurale_allumiere.

È possibile contattare l’organizzazione sui social sopra segnalati o tramite mail a premioletterarioallumiere@gmail.com.

“L’idea di non concludere un percorso così bello e intenso come quello del Premio 2020 ci lascia di certo l’amaro in bocca- dichiara a nome di tutto il Gruppo organizzativo l’Assessore Brunella Franceschini- il gruppo si è compattato nei mesi del lockdown, i libri da valutare hanno fatto compagnia a molti Lettori durante quei momenti complessi e ci hanno permesso di ritrovarci. La settimana scorsa, nel pieno rispetto della normativa, abbiamo annunciato le tre finaliste in un intimo evento con alcune delle lettrici più attive e ci spiace non poterci incontrare per festeggiare con le vincitrici il 24 ottobre. Tuttavia è primaria esigenza il rispetto delle leggi e la tutela della salute di tutti. Il nostro premio ha nella pluralità, nello scambio, nell’incontro e nella comunicazione la sua stessa essenza. Ci saranno tempi migliori in cui incontrarci e parlarci, in cui stare insieme e in quel momento il Premio Letterario Allumiere Femminile, Plurale ci sarà”.