Felix, adottato e di nuovo abbandonato: ora ci vuole chi lo ami davvero • Terzo Binario News

Ebbene sì, Felix è stato purtroppo restituito dopo due anni dall’adozione. È nato presumibilmente a inizio 2022, è una taglia media-grande (27 kg) e non è castrato. Si trova a Cremenaga (in provincia di Varese, tra Ponte Tresa e Luino) dove è possibile andare a conoscerlo di persona. Arriverà ovunque nel Nord Italia per una super adozione.

Verrà affidato sverminato con antiparassitario, testato, vaccinato e microchippato previa compilazione di un questionario preaffido e visita preadozione. Solo maggiorenni, no perditempo. Si richiede massima serietà e adozione consapevole.

Se siete impossibilitati ad adottarlo è sempre ben accetto un aiuto a distanza per il mantenimento di Felix in una pensione.

Per informazioni, foto e video: ADOTTAMI COL CUORE ODV; Giulia 3496403337, Veronica 3496325688. Se siete interessati chiamateci senza alcun impegno anche tramite whatsapp oppure via e-mail: info@adottamicolcuore.com. Risponderemo appena possibile. Saremo lieti di fornirvi tutte le informazioni necessarie. L’importante è dare una seconda possibilità a Felix di vivere in una famiglia.

Giulia Baldo| ADOTTAMI COL CUORE ODV

