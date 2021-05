Federlazio e Lega Coop sullo stop al gas di Tirreno Power: "Paralisi del sistema economico" - Terzo Binario News

In riferimento alla decisione del cda di Tirreno Power che ha valutato che non sussistono le condizioni per proseguire lo sviluppo del progetto che prevedeva la costruzione di nuovi gruppi alimentati a gas a Civitavecchia, il Direttore Generale della Federlazio, Luciano Mocci, dichiara.

“In una fase di estrema incertezza e preoccupazione per gli scenari futuri, produttivi ed occupazionali, il blocco di Tirreno Power della costruzione di nuovi gruppi a gas, rappresenta un contraccolpo negativo per l’economia locale.

La rinuncia a forme di investimento, in questa fase così delicata, non aiuta certo il rilancio del sistema economico. Pertanto, la richiesta di un confronto urgente con le istituzioni, così come auspicato nel documento di sviluppo dell’area inviato pochi giorni fa da Federlazio e Legacoop Lazio, diventa indifferibile”.