Feci di topo e formiche in dispensa: richiesta chiusura locale alla Garbatella - Terzo Binario News

Feci di topo e formiche in dispensa. Richiesta la chiusura di un locale alla Garbatella. Questo il risultato degli interventi svolti nel quartiere da Polizia e Asl, dove sono stati controllati due esercizi commerciali.

Nella prima attività gli agenti hanno riscontrato irregolarità nella tenuta di prodotti alimentari in frigoriferi sia di origine animale che ittici, privi della tracciabilità, dell’etichettatura e della data di confezionamento, tutto successivamente sequestrato in attesa della successiva distruzione e per questo al titolare è stata contestata una sanzione pari a 1500 euro. Infine per le pessime condizioni igienico sanitarie riscontrate e la presenza di feci di topo e formiche nella dispensa, il personale dell’Azienda sanitaria locale ha ritenuto di richiederne la chiusura.

Nel secondo sono state imposte delle prescrizioni dal personale sanitario .