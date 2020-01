Fdi Santa Marinella sull'ex cementificio: "La bonifica dall'amianto promessa da Tidei nel giugno scorso" - Terzo Binario News

“Diverse volte abbiamo affrontato quest’argomento a noi caro; La bonifica del cementificio Cerrano.

Proprio oggi apprendiamo tramite un articolo telematico del Sig. Sindaco,

Dell’incarico che la multiservizi ha ottenuto da parte dei proprietari della struttura.

Siamo ben contenti di questo interessamento dopo tutti questi anni.

Il Cementificio con i suoi Silos e il Villino Cerrano completamente stile Liberty, sono motivo di vanto per la nostra Santa Marinella; da anni infatti chiediamo di non vederlo più in quello stato di degrado.

Peccato però che come già molte altre volte abbiamo ricordato, il sito sia completamente invaso nella parte superiore della struttura da lastre in Fibrocemento pericolose.

Non possiamo in tal caso non fare riferimento ad un articolo datato 22 maggio 2019, dove proprio a tal proposito il Sig. Sindaco sfoggiava un fantomatico accordo con i proprietari del cementificio dove prometteva alla cittadinanza una bonifica nel giugno 2019 di queste lastre cangerogene ormai deteriorate da anni contenenti Amianto.

Chiediamo nuovamente a questa amministrazione una presa di posizione contreta questa volta, un accordo serio e vero per eliminare definitivamente questa minaccia per la salute di tutti noi.

Dei serpenti e dei topi che abitano la struttura privata, al momento credo che ci si potesse occupare secondariamente”.

Fantozzi Ilaria fratelli d’italia.