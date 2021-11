Fdi Santa Marinella sulla 167: "Contare i potenziali fruitori e agire di conseguenza" - Terzo Binario News

“Sono giorni che si legge un martellamento mediatico dopo l’ approvazione in Consiglio Comunale della nuova 167 a Santa Severa con argomentazioni che ci lasciano a dir poco sconcertati.

Iniziando dal comunicato del “Partito Democratico di Santa Marinella”, oltre a notare un palese spostamento verso l’estrema sinistra che va a confermare ciò che sempre avevamo pensato ovvero un finto centro sinistra, rimaniamo sorpresi nel leggere la frase, citata testualmente, “… il crollo del mercato immobiliare ha già creato un eccesso di offerta a prezzi stracciati più che popolari.

Coloro che non hanno potuto comprare in questa particolare congiuntura non ci riuscirebbero neppure con gli sconti della 167”. Una frase vergognosa di chi si permette di fare i conti in tasca al prossimo, dando giudizi su fatti privati che non conosce, insinuando velatamente che non si devono sognare di ambire ad avere una casa di proprietà.

Si prosegue poi, in perfetta similitudine con i proclami del Paese che Vorrei, con la solita sinfonia degli alloggi invenduti e con il consiglio di acquisire tali immobili, questione che sarebbe anche condivisibile se non ci fosse un velato “che ti piaccia o no, caro proprietario questi immobili li devi mollare perché te lo dico io” in perfetta continuità con la logica dell’esproprio proletario.

Cari signori non è così, il proprietario dei suoi beni ne fa ciò che vuole, ve ne dovete fare una ragione. Massima libertà di proporre un acquisto, massima libertà di rifiutarlo.

Nei proclami del PCV si va oltre, viene considerata la vendita degli stessi immobili acquisiti con la 167 realizzando il temutissimo “profitto”, e si aggiunge un’ultima affermazione, la più ridicola, ma al contempo passibile di denuncia, riguardante supposte “transazioni in nero”. La legge Bersani, già nel lontano 2006, ha obbligato i notai ad indicare nel rogito la tracciabilità dei pagamenti (assegno, bonifico, ecc) per l’importo della compravendita. Se chicchessia pagasse degli importi in nero, tali importi si andrebbero a sommare al prezzo della compravendita, annullando, di fatto, le agevolazioni sul prezzo offerte dalla 167.

La problematica è sicuramente difficile. L’unico suggerimento sensato del PD, che ci sentiamo di condividere, è quello di contare quante persone in realtà vorrebbero acquistare con i benefici della 167 e muoversi di conseguenza. Tutto il resto è mera propaganda”.

Circolo territoriale Pirgy Santa Marinella fratelli d’Italia