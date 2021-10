FdI Santa Marinella sui senza fissa dimora: "Sportare i container in un luogo idoneo" - Terzo Binario News

“Sono ormai settimane che si assiste ad un botta e risposta sulla vicenda dei senza fissa dimora sulla quale vorremmo esprimere il nostro parere.

In generale queste vicende sono al contempo delicate e problematiche, e vanno, secondo noi, gestite in modo discreto senza innalzamento di toni che non servono a nulla.

Siamo consapevoli, da quanto abbiamo letto, che l’Amministrazione ha necessità dello spazio attualmente occupato dai container per impiantare il cantiere per la realizzazione della “Città Dello Sport” e che questa sia una legittima richiesta, ma deve corrispondere ad una diversa sistemazione delle persone dimoranti in quel luogo.

Lo spostamento non può però tradursi in un allontanamento dalla nostra città verso un ricovero per senza tetto perché tali strutture, oltre ad essere distanti, non permettono l’accesso ai piccoli animali, con la conseguenza che le persone inevitabilmente finiscono a dormire sotto le stelle.

Suggeriamo di individuare un altro terreno su cui spostare i container, creando un piccolo campo dotato dei servizi minimi essenziali, in attesa di una migliore successiva sistemazione. Non sarà una spesa eccessiva, pensiamo che le casse comunali se lo possano permettere e la cosa avrebbe un risvolto oltre che umano, anche di pubblico decoro”.

Fratelli d’Italia Santa Marinella circolo Pirgy