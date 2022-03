Fdi Santa Marinella sui referendum: "Project financing da valutare singolarmente" - Terzo Binario News

“Lo strumento del Project Financing è ideale quando una pubblica amministrazione non può supportare finanziariamente le proprie opere, ma si tratta di un’operazione finanziaria complessa e delicata che privatizza a tutti gli effetti e per molto tempo beni della collettività.

Fratelli d’Italia non è contraria a priori allo strumento del Project Financing, bensì sosteniamo che ciascun progetto dovrebbe essere valutato singolarmente soppesando costi e benefici per la cittadinanza.

Ad esempio, l’ex fungo trasformato in una piazza potrebbe dare un’utilità e non sarebbe una perdita per la collettività. Al contrario non comprendiamo il Project Financing sulla farmacia comunale, qualora l’amministrazione intenda aprire un’altra farmacia ma con diversa localizzazione.

Siamo contrari anche alla privatizzazione completa del cimitero. Potremmo essere favorevoli ad un’iniziativa di Project Financing che riguardi costruzioni particolari o prenotazioni a lungo termine.

Riteniamo però che questo servizio debba rimanere sociale e accessibile a tutti.

Il nostro grande “no” va alla perla del Tirreno in quanto mettendo in atto altre iniziative, usufruendo dello strumento del Project Financing in maniera appropriata, si potrebbero utilizzare i ricavi per ripristinare la nostra passeggiata.

Le strisce blu sono attualmente in mano alla multi servizi, per cui il quesito referendario circa l’eventuale Project Financing non ha nulla a che vedere con l’attuale gestione, alla quale si precisa che siamo favorevoli.

Chiediamo ai nostri elettori di andare a votare e di farlo secondo coscienza”.

Circolo Fratelli d’Italia Santa Marinella

Coordinatrice Fantozzi Ilaria