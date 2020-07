FdI: "Quasi mille firme contro nuova viabilità piazza Scotti" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Da alcune settimane il cambio di viabilità di piazza scotti in zona Colli Portuensi ha generato la protesta dei residenti. Come Fratelli d’Italia abbiamo immediatamente lanciato una campagna di ascolto relativa ai problemi provocati dal cambio viabilità del quadrante di piazza Carlo Alberto Scotti e, dopo aver constatato le nostre preoccupazioni relative al congestionamento del traffico sulle arterie principali insieme all’aumento dei tempi di percorrenza e l’isolamento dei negozi del quartiere, abbiamo deciso di mobilitare i cittadini in una raccolta firme, con la quale ne abbiamo già raccolte quasi mille” – dichiarano Simone Protasi, responsabile di Fratelli d’italia sul territorio e Brian Carelli, dirigente romano di Fratelli d’italia.

“La cosa più assurda di questa vicenda non è che l’amministrazione esprima una visione sul futuro della piazza, dopo 4 anni e mezzo di totale inerzia, ma è la furia ideologica e la mancanza di discussione e di ascolto delle vere esigenze dei residenti e commercianti. Tutto questo avviene nel mese di Luglio, quando si pensa che l’attenzione sia più bassa, ma non è cosi e non sarà così. Come Fratelli d’Italia non daremo tregua alla giunta municipale e continueremo questa battaglia a difesa del quartiere e contro l’arroganza di questa amministrazione” – concludono Protasi e Carelli.