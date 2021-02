Fdi Ladispoli, Prato: "Complimenti ad Ardita, con Cavaliere hanno tenuto vivo il partito" - Terzo Binario News

“Chi mi segue sa bene che non mi son ritirato dall’attività politica, ma qualcuno ha pensato bene di fare passare questo messaggio. Vedere queste polemiche sui quotidiani locali da parte di esponenti del mio partito mi ha rattristato, e come un buon padre di famiglia dico che i panni sporchi si lavano in casa.

Ma ho un dovere morale verso chi mi segue e conosce la mia correttezza. Fratelli d’Italia a Ladispoli fa la sua prima apparizione nel 2013, in via Odescalchi e partecipai alle prime elezioni dei grandi elettori del partito, che venne organizzata da Gianluca Castelletti e Giovanni Ardita, con me votò Domenico De Carolis, poi un anno di silenzio.

Subito dopo le Europee del 2014 andai io in Regione Lazio, per conoscere il responsabile provinciale di Fdi e aprire nel 2015 il primo ed unico circolo di Fratelli d’Italia fino al 2018 “Giuseppe Prato”. In questi tre anni di militanza politica, hp sempre sostenuto e fatto crescere il partito a Ladispoli, con iniziative importanti una su tutte la scarcerazione dei marò.

Nell’autunno del 2016 ho sottoscritto io l’accordo politico con Cuori Ladispolani per sostenere la candidatura di Alessandro Grando sindaco, e partecipai a diversi incontri per la stesura del programma elettorale con l’amico Filippo Moretti.



Nel febbraio marzo del 2017 nacque il secondo circolo a Ladispoli di Fdi, per mano di Paolo Ravarino ed il presidente onorario era Domenico De Carolis, ma questo non dovette fare altro che accodarsi a tutto ciò che era già fatto e scritto dalla storia.

Ma non finisce qui perché nel 2017 subito dopo l’estate a Ladispoli nasce il terzo circolo Almirante per mano di Cavaliere e Ardita, che a tutt’oggi rimane l’unico circolo territoriale ufficiale aperto. Ricordo che in tutte le iniziative politiche territoriali e nazionali ho visto solo unicamente questo circolo.

Ricordo a qualcuno che la mia volontà di fare un passo indietro in amministrazione non autorizza a cancellare ciò che ho fatto e continuerò a fare, se Fratelli d’Italia oggi e al governo della città, se qualcuno siede e governa e anche per il mio contributo.

Ricordando a tutti che Noi siamo la destra italiana quella che portata avanti valori come lealtà, fedeltà e fratellanza quindi vi invita a esser leali, ad esser fedeli, ma soprattutto come fratelli di dire le cose a casa in faccia come ho sempre fatto io.

Mi complimento con Giovanni Ardita fresco di nomina a commissario per il comune di Ladispoli, spero che sia l’inizio di un nuovo percorso per Fratelli d’Italia a Ladispoli che ha bisogno di tutte le persone con valori di destra, ora più che mai viva Fratelli d’Italia viva Ladispoli”.