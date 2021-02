Fdi e La Svolta al Pincio: "Risposta insoddisfacente sul verde" - Terzo Binario News

“La risposta inviataci da Sindaco ed Assessore sulla interrogazione del verde appare assolutamente non soddisfacente ed anzi conferma, a pieno, tutti i dubbi già espressi dai gruppi consiliari di FdI e Svolta.Il servizio è stato tolto a CSP, l’azienda di tutti i civitavecchiesi e quindi è stato distratto dal patrimonio di tutta la Città, per affidarlo a terzi.

Il motivo: un presunto risparmio. Ci confermano invece il Sindaco e l’Assessore che l’importo posto a base d’asta per pagare il privato che se lo aggiudicherà è quantomeno lo stesso identico che era riconosciuto a CSP.Vanno quindi svolte un paio di considerazioni:1) Innanzitutto è certo come per il Comune, e quindi per i cittadini, non vi sia alcun risparmio. Lo dice lo stesso Sindaco.Sperare in un ribasso è poi atteggiamento piuttosto temerario. Sia permesso poi osservare come qualche euro risparmiato, non giustificherebbe in nessun modo il “colpo” inferto a CSP che aveva bisogno di sostegno e che invece si è vista tolti oltre 2 milioni di euro di ricavi nel prossimo triennio;2) Il miglioramento del servizio poi sarà tutto da vedersi. Ad oggi, i piccoli interventi “tampone”, posti in essere dai nuovi gestori “privati”, appaiono del tutto superficiali ed insignificanti, molto al di sotto, per quantità e qualità, del servizio reso in precedenza da CSP.Insomma la preoccupazione di FdI e Svolta rimane tutta ed anzi è rafforzata paradossalmente dalle parole del Sindaco.Il servizio, tolto a CSP ed affidato ai privati, avrà quindi un duplice effetto negativo per i cittadini: 1) la cittadinanza non avrà un servizio migliore o meno costoso, ma sarà vero probabilmente il contrario; 2) la società, patrimonio dei cittadini, avrà un contraccolpo certamente negativo.Comunque attenderemo questi primi mesi di attività del “privato” così’ fortemente voluto da Tedesco e Magliani e faremo i raffronti …Il livello di attività di queste prime settimane – tra l’altro le meno impegnative sul fronte della gestione del verde – danno certamente ragione a FdI e svolta e torto al Sindaco.Il tempo è sempre galantuomo.

Civitavecchia, 5 febbraio 2021

Fabiana Attig (Consigliere comunale – Capogruppo La Svolta)

Vincenzo Palombo (Consigliere comunale- Capogruppo Fratelli d’Italia)

Giancarlo Frascarelli (Consigliere comunale Fratelli d’Italia)