Fdi: domenica tesseramento a Cerveteri, poi Civitavecchia e Fiumicino - Terzo Binario News

“Grazie ai dirigenti e ai portavoce locali di Fratelli d’Italia della provincia di Roma ripartono gli incontri sui territori e si ricomincia a stare nelle piazze e tra la gente.

Il posto di Fratelli d’Italia è tra i cittadini, nelle piazze, nei borghi, per la strada, è da qui che riparte il tesseramento 2021.

Insieme a Giorgia Meloni sempre più leader a livello Nazionale ed Europeo, c’è una squadra compatta e competente, pronta ad affrontare questa nuova stagione che in Provincia di Roma ci vedrà protagonisti.

Cercheremo di coprire con i gazebo per il tesseramento tutti i 120 comuni della federazione Provinciale, sempre in sicurezza e senza abbassare la guardia, ma adesso che le restrizioni dovute al Covid finalmente si sono allentate, siamo felici di tornare in strada con i nostri militanti per dare la possibilità a chi vorrà di aderire al partito e alla Comunità di Fratelli d’Italia” lo dichiara in una nota il deputato e presidente provinciale romano di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni.