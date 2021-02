Fdi Civitavecchia sugli usi civici: "Zingaretti ci incontri" - Terzo Binario News

“Non hanno mai abbassato la guardia i componenti del direttivo civitavecchiese di FDI che in questi giorni hanno spedito una nuova richiesta di incontro a Zingaretti.

“Siamo fiduciosi – commentano dalla sede di via Carducci del circolo “Giorgio Almirante” – abbiamo visionato gli ultimi documenti da proporre per la questione usi civici e vorremmo mettere al corrente la regione”.

La battaglia di Fratelli d’Italia per gli usi civici non si è fermata mai e dopo l’ODG del giorno in regione presentato dal capogruppo Fabrizio Ghera, i meloniani hanno continuato a studiare le carte che il comitato ha fornito.

“Con il Comitato degli Usi Civici – cosi commenta il Capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia Vincenzo Palombo – e con il continuo interesse ed impegno messo in campo dall’ex assessore Simona Galizia – confidiamo che si possa arrivare a mettere la parola fine a questa brutta storia. Per questo insieme al comitato abbiamo formalizzato la richiesta di incontro al Presidente della Regione.”



Il Coordinamento di Fratelli d’Italia di Civitavecchia