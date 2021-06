Fdi Civitavecchia sugli usi civici: "La perizia del consulente regionale sconfessa UniAgraria" - Terzo Binario News

“La soluzione al contenzioso che grava sulla Tenuta delle Mortelle potrebbe arrivare al termine, grazie alla perizia dell’ avv. Ugo Petronio, consulente nominato dalla Regione Lazio, la quale esclude che la Tenuta delle Mortelle sia gravata da uso civico.

Tutto ciò che fino ad oggi è stato portato avanti non ha motivo di esistere e questo deve essere sottolineato a gran voce. I cittadini per anni hanno subito un enorme danno morale ed economico, senza che nessuno, nonostante i vari tentativi, avesse concretamente mai ottenuto nulla.

È stato necessario studiare attentamente le carte e interloquire con le giuste e dovute motivazioni con la Regione Lazio per trovare una possibile soluzione condivisa.

La Regione Lazio ha preso un impegno con il partito di Fratelli d’Italia : redigere la nuova cartografia.

Tutto il partito, inoltre, si è speso per la causa degli usi civici di Civitavecchia, sia a livello regionale che nazionale, adoperandosi per risolvere questa situazione incresciosa. La perizia dell’ avv. Petronio ci fa pensare che presto tutta la Tenuta delle Mortelle sarà libera dagli usi civici!

Dopo sarà la volta delle Tenute Ferrara e Quartucci: grazie ad un aggiornamento cartografico disposto dalla Regione Lazio, con il quale si supererà la perizia Monaci, anch’esse saranno libere da questo gravame. Il tempo, l’impegno e la costanza hanno dimostrato che è possibile superare ogni difficoltà laddove vi è la ragione, senza fare slogan politici e procedendo nel silenzio di chi è sicuro di portare avanti una causa per i suoi cittadini. Le “chiacchiere da bar” , i proclami da campagna elettorale li lasciamo ad altri. Il buon senso vorrebbe che tutti indistintamente lavorassero per l’unico fine comune che è il bene dei cittadini che hanno sofferto e soffrono ancora.

Noi siamo per i fatti, come la recente mozione urgente presentata dai Consiglieri comunali Palombo e Frascarelli, con cui si chiede al Sindaco e alla Giunta di impegnarsi affinché anche il Comune partecipi al contenzioso in Cassazione al fianco delle tante famiglie civitavecchiesi. Un’ ulteriore battaglia legale per il ricorso presentato dall’ Università Agraria di Civitavecchia; un’ulteriore beffa per tutti coloro che si trovano, loro malgrado, coinvolti!

In tutto questo, un aiuto fondamentale è venuto dal Comitato per gli usi civici”.

Simona Galizia

Vincenzo Palombo

Giancarlo Frascarelli