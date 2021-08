Fdi Civitavecchia: "Città preda del degrado urbano e sociale, fallimento di Tedesco" - Terzo Binario News

“Civitavecchia vive forse il peggiore momento degli ultimi anni, sotto il profilo del degrado urbano e sociale.

È sotto gli occhi di tutti il netto peggioramento della già grave problematica dei senzatetto, che oramai sono numerosi, purtroppo, in città e che si ubriacano e dormono ovunque, con grave degrado e sporcizia in molti angoli, spesso centrali, della Città: è di pochi giorni fa un episodio avvenuto in pieno centro, in piazza Vittorio Emanuele II, dove uno di questi senza tetto dormiva su di una panchina con tutti gli attributi di fuori, sotto lo sguardo di donne e bambini che passeggiavano; anche la stazione è diventata un ricettacolo di barboni ubriachi.

Un altro punto dolente è la vendita di alcolici e superalcolici ai minori, soprattutto da parte dei negozi (minimarket) gestiti da stranieri, che, pur di vendere, se ne fregano della salute dei ragazzi e delle norme vigenti; stesso discorso per le rivendite dei tabacchi ai minori. In ultimo l’episodio, documentato da un video che ci è arrivato e che ha girato negli scorsi giorni, dove si vedono due persone fare sesso nel parco Martiri delle Foibe in pieno giorno…!

Questa, purtroppo, è la condizione in cui versa, oggi, la nostra città. Ci chiediamo dove siano i controlli e chi si preoccupi di garantire il rispetto delle regole. Ci fa ancora più male quando andiamo in altre città e vediamo la cura con cui sono tenute, i controlli e il rispetto delle regole nonostante siano posti di villeggiatura e ci siano migliaia di ragazzi e vacanzieri.

Anche questo è sintomatico del fallimento della giunta Tedesco”.



Mirko Giannino – Dipartimento Sicurezza e Legalità – Circolo territoriale di Civitavecchia di Fratelli d’Italia “Giorgio Almirante”