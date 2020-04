Fdi Cerveteri Liberamente: "Ferma la consegna dei buoni, ceriti costretti a uscire per ritirare i pacchi" - Terzo Binario News

“Concluse le feste Pasquali ci rituffiamo obbligatoriamente nella vita quotidiana, con la pesantezza della situazione drammatica che tutti stiamo affrontando. Durante i giorni passati abbiamo ascoltato innumerevoli messaggi lanciati dal Sindaco Pascucci che ci informavano sull’escalation del virus sul territorio, sull’operato del suo staff, sulla grande e impegnativa opera di aiuto che la Protezione Civile garantisce ogni giorno, sui pacchi alimentari, sui buoni spesa e sulla loro distribuzione ecc.

Stiamo assistendo puntualmente ogni giorno, ad una nuova puntata del suo show caratterizzato da post e video sui social, comparsate nelle radio e apparizioni televisive da fare invidia alla Barbara D’Urso nazionale. Tuttavia Fratelli d’Italia Cerveteri LiberaMente, ringraziandola per gli estenuanti sforzi che sta compiendo per tenere aggiornata la cittadinanza, vorrebbe porgergli alcune domande, sperando che trovi il tempo per poterci rispondere. Ci è giunta notizia che la tanto pubblicizzata consegna dei buoni spesa si è interrotta, tanto è vero che cittadini vengono invitati ad uscire di casa per poterli andare a ritirarli presso la sede operativa della Protezione Civile ubicata a Furbara, se così fosse ci domandiamo come può un’amministrazione invitare i cittadini ad uscire di casa in barba al D.P.C.M.? In secondo luogo chiediamo qualora ritenesse di riattivare il servizio di consegna, si potrebbero usare veicoli civili in maniera da garantire la privacy delle fasce più deboli? Oltre a questo chiediamo al Sindaco perché è stata scelta Furbara per allestire il punto della Protezione Civile? A noi appare scomodo e non molto strategico, rispetto magari all’uso del campo sportivo Enrico Galli che sarebbe stato più centrale sul territorio.

Ci chiediamo inoltre se guanti e mascherine, saranno consegnati ai cittadini attraverso il porta a porta, visto che in molti altri comuni si è già provveduto? Volevamo sapere se ha organizzato una squadra di controllo per l’aumento ingiustificato dei prezzi dei materiali di consumo, come mascherine, guanti, spirito, ecc.

Quindi alla luce delle nostre perplessità, che sono poi anche quelle dei cittadini Ceretani, avremmo piacere che Lei Sindaco facesse chiarezza e rispondesse alla presente, fugando così i dubbi esposti, riteniamo infine che sarebbe auspicabile da parte sua un maggior riserbo ed evitare comparsate e slogan da campagna elettorale, quando poi non si possono mantenere gli impegni presi, specialmente in tempi drammatici come quelli che stiamo vivendo!!!

Fratelli d’Italia Cerveteri LiberaMente