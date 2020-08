FdI a Civitavecchia: “Giunta Zingaretti senza progetti, si rilegga i nostri” - Terzo Binario News

Appello all’Amministrazione della Regione: “Attendiamo con preoccupazione il varo del nuovo Piano rifiuti, mancano disposizioni su eventuali nuovi impianti”

Dagli esponenti di Fratelli d’Italia di Civitavecchia Fabrizio Ghera (capogruppo di FdI alla Regione Lazio), Roberta Morbidelli, capogruppo di FdI al Comune di Civitavecchia e Vincenzo Palombo, consigliere FdI al Comune di Civitavecchia, riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato:

La città di Civitavecchia, così come altri centri urbani del Lazio nei quali insistono discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, attende con preoccupazione il varo del nuovo Piano Rifiuti, che tra le molte carenze rilevate, presenta la mancanza di disposizioni della Regione sulla tipologia e sull’ubicazione di eventuali nuovi impianti di trattamento, sulle modalità di raccolta differenziata, sulle operazioni di bonifica di siti esausti.

L’attenzione è alta nella città portuale per il timore che l’inefficacia del nuovo PPR, possa comportare in futuro possibili ricadute sul territorio, come accaduto nel dicembre 2019, quando solo grazie alla forte presa di posizione dei consiglieri comunali di FdI al fianco del sindaco di centrodestra, si è potuto evitare che fossero conferiti nella discarica di Civitavecchia ulteriori ingenti carichi di immondizia, come voleva il presidente del Lazio Zingaretti.

Sarebbe auspicabile che la giunta Dem del Lazio si ricordasse di Civitavecchia non solo per la presenza di una discarica nel suo territorio e che disponga interventi che valorizzino l’effettiva vocazione della città che è il secondo porto turistico del Mediterraneo dopo Barcellona. È necessario e urgente attrarre investimenti che producano lavoro e occupazione e rilancino l’economia cittadina, duramente provata dalla crisi del settore turismo crociere e del suo indotto e, da anni di mancata promozione del porto.

Se l’Amministrazione Zingaretti non ha i progetti per Civitavecchia vada a rileggersi le tante proposte concrete avanzate dal gruppo regionale di FdI in sinergia con i consiglieri comunali di Civitavecchia.

Gli esponenti di Fratelli d’Italia di Civitavecchia