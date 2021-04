Favino a Ladispoli per le riprese di Promises - Terzo Binario News

Il Comune concede logo e patrocinio gratuito per il set allestito dal 12 al 27 aprile

La Giunta di Ladispoli dice sì alla produzione delle riprese di Promises, che vede fra i protagonisti Pierfrancesco Favino, la cui produzione ovvero la società cinematografica Indiana Production S.p.A.. ha chiesto il patrocinio gratuito della Città di Ladispoli per effettuare le riprese cinematografiche della serie tv.

Il set sarà aperto dal 12 al 27 aprile 2021:

“…nello specifico, le scene relative alle spiagge, frangiflutti, specchio acqueo e strade nei seguenti giorni:

Mercoledì 14 aprile in orario 15,00 – 21,00 circa

Venerdì 16 Aprile in orario 15,00 – 21,00 circa

Sabato 17 Aprile in orario 12,00 -19,00 circa

Lunedì 19 Aprile in orario 11,00-21,00 circa

Mercoledì 21 Aprile in orario 9,00-19,00 le riprese si svolgeranno in due location diverse:

Prima scena spiaggia alla destra del Castello Odescalchi ed acque di pertinenza, sulla spiaggia verrà costruito un piccolo chiosco di scenografia. Seconda scena Cameracar presso Largo della Stazione di Palo, a partire dal parcheggio antistante il ristorante La Vecchia Stazione fino allo slargo antistante il cancello di entrata dell’Hotel La Posta Vecchia.

Nella richiesta approvata dalla Giunta “si richiede, durante i ciak del cameracar, la necessità di bloccare i pedoni e/o runner che dovessero passare e l’eventuale divieto di sosta e rimozione forzata se ci fossero mezzi parcheggiati (in allegato la mappa relativa al cameracar).

Nelle diverse situazioni saranno impiegate imbarcazioni di scena, di appoggio e stuntman. Utilizzeremo macchinari ed attrezzature tecniche necessarie alle riprese. Garantiamo che le suddette riprese non saranno di intralcio alla navigazione. Naturalmente le date indicate sono legate alle condizioni metereologiche. Pertanto si richiede di ottenere l’autorizzazione per l’intero periodo in cui saremo a Palo Laziale”.