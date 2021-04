"Fatece mette i tavolini pe' strada": flash mob dei ristoratori a Trastevere - Terzo Binario News

La protesta in via dei Genovesi

di Claudio Bellumori

“Fatece mette i tavolini pe’ strada”, “chiediamo pari opportunità”, “lo spazio esterno è vita”: questi i messaggi dei ristoratori di Trastevere che martedì 27 aprile, in via dei Genovesi, a Roma, hanno dato vita a un flash mob. In pratica, lo spazio esterno è esiguo, il passaggio dei veicoli è continuo e così diventa impossibile far mangiare i clienti. Presenti anche il consigliere del Municipio I, Stefano Tozzi (FdI) e Marco Palma (esponente di Fratelli d’Italia)

“In questa c’è un passaggio continuo di auto. Pur potendo ottenere temporaneamente lo spazio pubblico esterno, per motivi legati all’emergenza Covid, diventa impossibile lavorare con i tavoli in mezzo alla strada. Chiediamo – hanno detto – di pedonalizzare la strada, anche a fasce orarie. Dobbiamo lavorare anche noi”.

Foto Marco Palma (Fratelli d’Italia)